Prefeitura do Rio assina memorando com Oracle e Elea para impulsionar Rio AI City

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, assinou nesta quinta-feira, 14, durante a Rio Innovation Week, memorando de entendimento (MoU) com a Oracle e a Elea Data Centers, visando impulsionar iniciativas de Inteligência Artificial (IA) na Rio AI City, cidade de data centers no Parque Olímpico, zona oeste da cidade.

"Com essa parceria, damos um passo decisivo para atingir nosso propósito. O Rio AI City é um projeto que nasce com infraestrutura robusta, energia limpa e alta conectividade, pronto para atrair talentos e negócios que moldarão a próxima era digital. O Brasil, e especialmente o Rio de Janeiro, têm agora a oportunidade de estar no centro desse movimento global de transformação", afirmou o presidente e fundador da Elea Data Centers, Alessandro Lombardi.

Segundo a Elea, o acordo, realizado por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), é mais um passo para transformar o Centro Metropolitano, na Barra da Tijuca, no maior hub de data centers da América Latina e um dos dez maiores do mundo.