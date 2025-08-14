Safra 2025 alcançará 340,5 milhões de t e será 16,3% maior que a de 2024, prevê IBGE

Em relação ao levantamento de junho, houve uma alta de 49,0 mil hectares na estimativa da área colhida, elevação de 0,1%.

Recorde para soja, milho, algodão e sorgo

O País deve colher neste ano um volume recorde de soja, milho, algodão e sorgo. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de julho, do IBGE.

São esperados aumentos de dois dígitos em 2025 para a soja (alta de 14,2%, para um recorde de 165,5 milhões de toneladas) e o milho (19,9%, para 137,6 milhões de toneladas). O milho 1ª safra terá alta de 14,1%, para 26,2 milhões de toneladas, e o milho 2ª safra terá aumento de 21,4%, totalizando 111,4 milhões de toneladas.

As projeções são de aumentos também para o arroz (17,7%, para 12,5 milhões de toneladas), feijão (0,4%, para 3,1 milhões de toneladas), algodão (7,1%, para um novo recorde de 9,5 milhões de toneladas), sorgo (23,6%, para um recorde de 4,9 milhões de toneladas) e trigo (2,3%, para 7,7 milhões de toneladas).

A safra agrícola de 2025 deve totalizar um recorde de 340,5 milhões de toneladas, 47,7 milhões de toneladas a mais que o desempenho de 2024, um aumento de 16,3%. Em relação ao levantamento de junho, houve uma alta de 2,1% na estimativa, 7,1 milhões de toneladas a mais.