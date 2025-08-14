Serviços estão 18,0% acima do nível pré-pandemia, mostra IBGE

Com a alta de 0,3% no volume de serviços prestados no País em junho ante maio, o setor funcionava em patamar 18,0% superior ao de fevereiro de 2020, antes do agravamento da crise sanitária no País. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em junho, os transportes operavam 22,3% acima do nível pré-pandemia de covid-19, enquanto os serviços prestados às famílias estavam 2,9% acima do patamar de fevereiro de 2020.

Os serviços de informação e comunicação estão 31,1% acima do pré-pandemia, e o segmento de outros serviços está 1,1% abaixo.