Setor de serviços alcança novo patamar recorde em junho, aponta IBGE

O setor de serviços alcançou em junho novo patamar recorde da série histórica da Pesquisa Mensal de Serviços, iniciada em 2011 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Os Serviços prestados às famílias estavam 8,3% abaixo do pico de outubro de 2013, enquanto os serviços de informação e comunicação operavam 0,3% aquém do patamar recorde de fevereiro de 2025.
Os Serviços profissionais, administrativos e complementares estavam 3,4% abaixo do recorde de dezembro de 2014, e os Transportes funcionavam em patamar 1,8% abaixo do ápice registrado em março de 2023.
O segmento de Outros serviços estava 14,6% aquém do auge de janeiro de 2012.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.