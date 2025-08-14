Setor de serviços alcança novo patamar recorde em junho, aponta IBGE

O setor de serviços alcançou em junho novo patamar recorde da série histórica da Pesquisa Mensal de Serviços, iniciada em 2011 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os Serviços prestados às famílias estavam 8,3% abaixo do pico de outubro de 2013, enquanto os serviços de informação e comunicação operavam 0,3% aquém do patamar recorde de fevereiro de 2025.

Os Serviços profissionais, administrativos e complementares estavam 3,4% abaixo do recorde de dezembro de 2014, e os Transportes funcionavam em patamar 1,8% abaixo do ápice registrado em março de 2023.