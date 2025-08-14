Transpetro: furto de combustível cai 90% em 5 anos com R$ 100 mi anuais investidos em segurança

A Transpetro informou nesta quinta-feira, 14, ter conseguido reduzir em cerca de 90% o número de furtos e tentativas de furtos de combustíveis nos últimos cinco anos. O número de ocorrências registradas pela companhia caiu de 201 em 2020 para 25 em 2024. De janeiro a junho de 2025, a Transpetro contabilizou 17 derivações clandestinas em sua malha de dutos.

A empresa comunicou que investe, em média, cerca de R$ 100 milhões por ano na segurança dos 8,5 mil quilômetros de dutos que transportam petróleo e derivados em todo país.

"Essa operação é essencial para o abastecimento de combustíveis no Brasil. Os investimentos contínuos incluem o uso de tecnologias para monitoramento ostensivo, a aplicação de soluções de detecção avançada, equipes de campo especializadas e supervisionadas continuamente por um centro de controle dedicado à proteção de dutos", informou a Transpetro, em nota à imprensa.