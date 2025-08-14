Veja o que se sabe sobre a prisão de Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma

Quem são e o que dizem os envolvidos?

Sidney Oliveira começou a trabalhar em uma farmácia aos 12 anos, mas teve sucesso nos negócios no início dos anos 2000, ao fundar a Ultrafarma, que hoje tem seis unidades próprias e mais de 400 licenciadas.

Mário Otávio Gomes trabalha na Fast Shop há mais de 30 anos e ocupa o cargo de diretor estatutário - que pode ser responsabilizado por prejuízos causados por má-gestão ou dolo - desde 2014.

Já Artur Gomes da Silva Neto é supervisor da Diretoria de Fiscalização (Difis) da Sefaz-SP.

O Estadão busca contato com as defesas dos envolvidos. Em nota, a Fast Shop informou que ainda não teve acesso à investigação e que está colaborando com as autoridades competentes. A Ultrafarma não havia se manifestado até a publicação deste texto.

O que é investigado?