Volume de serviços sobe 1,1% no 2º trimestre ante 1º trimestre, mostra IBGE

O volume de serviços prestados subiu 1,1% no segundo trimestre de 2025 ante o primeiro trimestre do ano, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou nesta quinta-feira, 14, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com o segundo trimestre de 2024, houve uma expansão de 2,8% no volume de serviços prestados no segundo trimestre de 2025, completando assim uma sequência de 17 trimestres consecutivos de crescimento nas taxas trimestrais interanuais.

