Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, com recorde em Tóquio após PIB japonês

Na China continental, o dia também foi de ganhos, de 0,83% do Xangai Composto, a 3.696,77 pontos, e de 1,73% do Shenzhen Composto, a 2.300,77, embora o desempenho recente da segunda maior economia do mundo tenha decepcionado.

Na comparação anual de julho, a produção industrial da China subiu 5,7% e as vendas no varejo aumentaram 3,7%, ambos resultados que ficaram abaixo do esperado e mostraram desaceleração em relação ao mês anterior.

Em outras partes da Ásia, o Taiex avançou 0,40% em Taiwan, a 24.334,48 pontos, mas o Hang Seng contrariou o viés positivo da região, com queda de 0,98% em Hong Kong, a 25.270,07 pontos. Na Coreia do Sul, não houve negócios hoje em função de um feriado.

Investidores asiáticos também estão na expectativa de que os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, façam progresso no sentido de encerrar a guerra na Ucrânia, em reunião programada para começar no fim da tarde de hoje (pelo horário de Brasília), no Alasca.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo segundo pregão seguido, com alta de 0,73% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.938,60 pontos, graças ao bom desempenho de ações dos setores de seguros e bancário.

