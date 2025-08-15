BRF tem queda de 32,8% no lucro líquido do 2º tri, para R$ 735 milhões

A BRF reportou lucro líquido de R$ 735 milhões no segundo trimestre de 2025, queda de 32,8% ante igual período de 2024, informou na quinta-feira, 14, a empresa, depois do fechamento do mercado financeiro. A receita líquida da companhia foi de R$ 15,365 bilhões, aumento de 2,9% na comparação anual. A empresa apresentou Ebitda ajustado de R$ 2,502 bilhões, queda de 4,5%, com margem de 16,3%, recuo de 1,6 ponto porcentual.

A companhia atingiu a menor alavancagem e sua história, de 0,43 vez. Há um ano, era de 1,14 vez. Já a sua dívida líquida recuou 47%, para R$ 4,735 bilhões. A companhia também informou fluxo de caixa livre de R$ 842 milhões.

"O endividamento regrediu para R$ 4,7 bilhões, a alavancagem fechou o semestre em 0,43x, menor nível histórico, e a geração de caixa livre segue suportando nossos planos de crescimento global de forma sustentável", disse o vice-presidente de Finanças e RI da BRF, Fábio Mariano.