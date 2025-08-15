Criptomoedas: bitcoin apaga ganhos e tem leve perda, antes de reunião entre Trump e Putin

O bitcoin oscilava em leve baixa na tarde desta sexta, 15, após apagar os ganhos que predominaram durante a manhã desta sexta-feira. Investidores evitaram movimentações bruscas nas horas anteriores ao encontro entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin.

Por volta das 15h45 (de Brasília), o bitcoin recuava 0,41%, a US$ 117.680,81, já distante do pico diário na casa dos US$ 119 mil registrado mais cedo. Sob pressão mais firme, o ethereum caía 2,31%, a US$ 4.444,59. As cotações são da Binance.

A semana marcada pelo vaivém de dados de inflação nos EUA e recordes históricos do bitcoin chega ao fim sem ímpeto para os mercados no geral. Se o índice de preços ao consumidor (CPI) comportado revigorou as esperanças por cortes de juros do Federal Reserve (Fed), o índice de preços ao produtor (PPI) acima do esperado esfriou parte dos ânimos.