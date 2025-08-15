Filipinas abrem mercado para carne bovina com osso e miúdos do Brasil

O Brasil poderá exportar carne bovina com osso e miúdos bovinos para as Filipinas, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores, em nota conjunta. O aval do governo filipino foi recebido na quarta-feira, 13, pelo governo brasileiro, após os países concluírem a negociação sobre os requisitos sanitários para a exportação da proteína e acordo quanto ao certificado sanitário internacional (CSI).

O País exportou mais de US$ 1,5 bilhão em produtos agropecuários para as Filipinas em 2024, com destaque para carnes, cereais, farinhas e produtos do complexo sucroalcooleiro.

"Com mais de 118 milhões de habitantes e consumo crescente de proteína animal, as Filipinas são um mercado estratégico para o agronegócio nacional. A ampliação dos produtos autorizados a ingressar no mercado filipino fortalece a relação comercial bilateral e abre novas oportunidades para a cadeia produtiva da bovinocultura brasileira", afirmaram as pastas na nota.