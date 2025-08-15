Gol registra prejuízo líquido de R$ 1,532 bilhão no 2º trimestre

A Gol encerrou o segundo trimestre de 2025 com prejuízo de R$ 1,532 bilhão, montante 60,8% menor que o prejuízo registrado em igual período do ano passado.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 382 milhões entre abril e junho, um recuo de 6,7% ante o apurado um ano antes.

Já o Ebitda recorrente somou R$ 1,134 bilhão no período, cifra 67,7% maior que o apurado um ano antes.