Inadimplência pesa, e lucro do Banco do Brasil cai 60% no 2º trimestre

O agro passa por uma onda de recuperações judiciais após revés na safra de grãos passada. Pelo balanço divulgado, todas as linhas de financiamento operadas pelo Banco do Brasil registraram piora na inadimplência, considerando os contratos vencidos há mais de 90 dias.

No segmento de pessoa física, o índice de atrasos passou de 4,81%, em junho de 2024, para 5,59%; no de empresas, avançou de 3,38% para 4,18%. O índice geral de inadimplência, que estava em 3% há um ano, agora ficou em 4,21%. Os dados do balanço indicam que R$ 15,84 bilhões em operações entraram em atraso no trimestre.

Nesse cenário, o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês), outro indicador acompanhado por analistas de mercado, despencou de 21,6% para 8,4% em um ano. Para efeito de comparação, o retorno registrado pelo Bradesco no segundo trimestre foi de 14,6%; no Itaú, chegou a 23,3%.

'Ano de ajuste'

Para a presidente do BB, Tarciana Medeiros, 2025 será um ano "de ajuste para aceleração do crescimento". "Projetamos lucro (consolidado no ano) entre R$ 21 bilhões e R$ 25 bilhões e seguimos com investimentos estruturantes para geração de riqueza aos nossos acionistas, oferecendo a melhor experiência e soluções mais adequadas aos nossos clientes. Isso passa pelo relacionamento pautado pela proximidade, pelo uso intensivo de tecnologia e capacitação permanente dos nossos funcionários", disse.

A nova estimativa para o lucro final no ano considera o resultado acumulado no primeiro semestre - de R$ 11,158 bilhões, com queda de 40,7%. BB também reviu sua previsão para o avanço da carteira total de crédito em 2025: de uma variação entre 5,5% e 9,5% para de 3% a 6%.