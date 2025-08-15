Lucro da JHSF cresce 45,6% e atinge R$ 245,8 milhões no 2º trimestre

O Ebitda ajustado foi de R$ 247,2 milhões, alta de 21,9%. A margem Ebitda ajustado chegou a 49,8%, recuo de 1,3 ponto porcentual. O critério 'ajustado' exclui o ganho de ordem contábil com a apreciação das propriedades para investimentos (R$ 131,3 milhões) e itens considerados não recorrentes, como pagamento de lucros sobre os resultados (cerca de R$ 15 milhões).

A receita líquida consolidada da JHSF totalizou R$ 496,1 milhões, alta de 25,2%.

"Estamos muito contentes com os resultados. Tanto a divisão de incorporação quando a de renda recorrente crescem de maneira pujante e com ganho de margem", afirmou o presidente da JHSF, Augusto Martins.

A divisão de renda recorrente teve Ebitda ajustado de R$ 150,6 milhões, crescimento de 21% na comparação anual, já respondendo por 61% do Ebitda ajustado consolidado. O negócio abrange os segmentos que geram receitas de modo contínuo (shoppings, hotéis e restaurantes, aeroporto, residências e clubes), ao contrário das vendas de imóveis, que tem variações de acordo com o lançamento de cada empreendimento.

Com o amadurecimento do negócio de renda recorrente, a JHSF tem sido capaz de dosar melhor os investimentos na atividade imobiliária, ponderou Martins. "A divisão de recorrente atingiu um tamanho que nos permite ser mais precisos na incorporação, controlando melhor os lançamentos. Isso é importante porque a produção limitada gera valor tanto para nós quanto para os clientes que adquirem os imóveis".

As despesas operacionais da JHSF foram a R$ 108,7 milhões, subida de 60,3%. O que mais puxou essa linha foram as despesas gerais e administrativas, com alta de 34,6%, para R$ 107,1 milhões. Essa alta foi motivada pelo pagamento de participação nos lucros (PLR), na ordem de R$ 15 milhões.