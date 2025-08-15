Lucro líquido da Marfrig cresce 13% e atinge R$ 85,2 milhões no 2º trimestre

O volume total comercializado pela unidade foi de 468 mil toneladas, queda de 5,6%. Do total, 411 mil toneladas foram destinadas ao mercado interno e 56 mil toneladas ao mercado externo.

"Apesar do cenário adverso de baixa disponibilidade animal e aumento de custo de matéria-prima que afetou o setor como todo, a National Beef se manteve resiliente focada na excelência operacional", disse o CEO da Operação América do Norte, Tim Klein.

Na América do Sul, a receita líquida aumentou 9,9%, para R$ 4,028 bilhões, enquanto o Ebitda ajustado subiu 31,4%, para R$ 439 milhões.

A margem Ebitda foi de 10,9%, contra 9,1% no segundo trimestre de 2024.

O volume de vendas atingiu 205 mil toneladas, avanço de 7,8% na comparação anual, com 70 mil toneladas exportadas e 135 mil destinadas ao mercado interno.

"O desempenho da companhia foi impulsionado por decisões estratégicas que incluem a concentração da produção em complexos industriais voltados para produtos com marca e maior valor agregado, com apoio dos confinamentos que garantiram os altos níveis de ocupação", afirmou o CEO da Operação da América do Sul da Marfrig, Rui Mendonça.