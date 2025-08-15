Mercado mantém inalterada aposta de corte de 25 pb pelo Fed em setembro, após dados dos EUA

O mercado financeiro manteve praticamente inalterada sua aposta de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na próxima reunião de política monetária, marcada para setembro, em meio à bateria de dados dos EUA, como sentimento do consumidor, vendas no varejo e produção e atividade industrial, divulgados mais cedo. Investidores seguem de olho, ainda, na reunião entre os presidentes Donald Trump (EUA) e Vladimir Putin (Rússia), prevista para esta tarde.

De acordo com a ferramenta de monitoramento do CME Group, por volta das 11h50 (de Brasília) as chances estimadas de corte de 25 pontos-base (pb) nos juros em setembro tiveram leve queda de 92,6% para 90,6%, após os dados.

A aposta de uma redução mais agressiva, de 50 pb no próximo mês, seguiu nula. A possibilidade de uma manutenção nos juros no próximo mês teve alta a 9,4%, ante 7,4% antes dos dados.