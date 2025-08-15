Ouro fecha em queda e recua na semana, com expectativas sobre Fed e reunião Trump-Putin

O contrato mais líquido do ouro fechou em ligeira queda, enquanto os investidores mantêm sentimentos divergentes para o encontro entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, assim como as expectativas para a postura do Federal Reserve (Fed) em relação à política monetária.

O ouro com vencimento em dezembro encerrou em queda de 0,02%, a US$ 3.382,60 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex). Na semana, o metal recuou 3,21%.

Durante a sessão, o metal precioso oscilou entre ganhos e perdas e, na avaliação da ActivTrades, o aumento do apetite ao risco nos mercados desviou os fluxos de ativos considerados como porto seguro, como é o caso do metal dourado. Segundo a corretora, o otimismo do mercado aumentou com a extensão da trégua comercial entre EUA e China e as expectativas de que a reunião entre Trump e Putin leve a um cessar-fogo na Ucrânia. Para o Swissquote Bank, no entanto, a cúpula no Alasca "parece mais propensa a azedar do que a ter sucesso".