Petrobras: FPSO Almirante Tamandaré atinge produção recorde de 225 mil bpd em Búzios

A plataforma tipo FPSO Almirante Tamandaré (navio que produz, transporta e armazena petróleo) atingiu na quinta-feira, 14, o recorde de produção de 225 mil barris de petróleo/dia, maior vazão da história da Petrobras, informou a estatal nesta sexta-feira, 15. A plataforma entrou em operação em fevereiro, no campo de Búzios, no pré-sal da bacia de Santos.

De acordo com a companhia, o recorde obtido confirma a expectativa de que o campo seja, em breve, o maior em produção pela Petrobras. Búzios é o segundo campo em volume de produção no País, atrás apenas do campo de Tupi (ex-Lula), primeiro grande produtor do pré-sal.

O FPSO Almirante Tamandaré está interligado a 5 poços e chegou ao topo da sua capacidade de 225 mil/dia em 179 dias, destacou a Petrobras.