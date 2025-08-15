Petróleo fecha em queda de mais de 1% com mercado no aguardo da cúpula entre Trump e Putin

Enquanto o preço de hoje do petróleo indica um possível relaxamento de tensões geopolíticas, a falta de um acordo pode exercer pressão de alta sobre os preços, diz Neil Crosby, da Sparta Commodities. "A ausência de acordo pode muito bem significar mais pressão sobre a Rússia e seus compradores também, o que pode levar a Índia ainda mais profundamente ao mercado spot de petróleo e até fazer com que seu governo determine que todas as refinarias se afastem do petróleo russo", disse.

Segundo o Bank of America (BofA), as tensões no Irã, com a falta de negociações sobre o programa nuclear, e conflitos regionais podem aumentar o prêmio de risco geopolítico após o verão do hemisfério Norte. A decisão de setembro do Grupo dos Oito dentro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) também pode pressionar os preços do petróleo, caso não haja outros fatores compensatórios.

Investidores seguem digerindo relatório da AIE desta semana que apontou que a oferta da commodity deve crescer em ritmo mais de três vezes superior ao da demanda.

*Com informações da Dow Jones Newswires