PIB do Japão cresce 1,0% no 2º trimestre ante o anterior, mostram dados preliminares

O Produto Interno Bruto (PIB) real do Japão avançou 1,0% de abril a junho na base anualizada em relação ao trimestre anterior, mostraram dados preliminares do governo nesta sexta-feira, 15. A previsão dos analistas era de um avanço de 0,90%, segundo a FactSet.

No mesmo período, a alta em relação ao trimestre anterior foi de 0,30%, acima da estimativa dos analistas de 0,10%.

O crescimento pode reforçar as expectativas de que o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) retomará o aperto monetário até o final do ano, especialmente com a ameaça de tarifas atenuada pelo acordo comercial de Tóquio com os EUA.