Produção industrial da China sobe 5,7% e vendas no varejo avançam 3,7% em julho

A produção industrial da China cresceu 5,7% em julho, na comparação anual, informou o escritório de estatísticas do país, o NBS, nesta sexta-feira, 15. O resultado veio próximo das expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam expansão de 5,9%.

O desempenho da indústria chinesa foi mais fraco do que o registrado em junho, quando houve alta de 6,8%, na comparação anual.

As vendas no varejo chinês, por sua vez, avançaram 3,7% em julho, na base anual, variação aquém das expectativas dos analistas consultados pela FactSet, que previam expansão de 4,6%. O resultado também veio abaixo do desempenho de junho, quando houve alta de 4,8%, na base anual.