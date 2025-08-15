Quando cai a próxima parcela do Auxílio Gás? Veja calendário de pagamentos

O Auxílio Gás é um benefício pago a cada dois meses para famílias com cadastro atualizado no CadÚnico e renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo.

O pagamento mais recente do benefício ocorreu em junho e a previsão é que volte a ser pago ainda em agosto, a partir da semana que vem (veja as datas mais abaixo). As outras parcelas deste ano estão previstas para outubro e dezembro.

O Auxílio Gás tem como base o preço médio do botijão de gás de cozinha de 13 kg nos últimos seis meses, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O valor em junho foi de R$ 108.