Rio Innovation Week movimenta R$ 150 milhões em quatro dias no píer Mauá

"O Rio Innovation Week vai muito além da inovação e da tecnologia. Ele movimenta o setor de eventos, fomenta o turismo e gera impacto econômico direto em toda a cidade. É uma demonstração concreta de como grandes eventos podem aliar conteúdo relevante, atração de visitantes e desenvolvimento econômico para nossa cidade.", afirmou em nota o presidente da Riotur, Bernardo Fellows.

A Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) participou da Rio Innovation Week com uma série de mesas e palestras. Participaram o CEO da Base Exchange e Flowa Technologies, Claudio Pracownik; o diretor executivo sênior da FTI Consulting, Antonio Gesteira; o CEO da Broadcast, Denis Piovezan; o sócio e diretor presidente da Oliveira Trust, José Alexandre Costa de Freitas; o CEO da Occam Gestão de Recursos, Carlos Eduardo Rocha; o sócio da Panamby Capital, Reinaldo Le Grazie; entre outros. A jornalista da Broadcast Karla Spotorno fez a moderação dos debates.

O Rio Innovation Week é considerado o maior encontro de inovação, negócios, criatividade e tecnologia da América Latina e, em 2025, reuniu centenas de expositores, startups, líderes do setor público e privado, além de milhares de participantes em experiências, painéis e ativações distribuídas nos armazéns do Pier Mauá.

"A cidade do Rio tem sua economia fortemente baseada no setor de serviços. Os grandes eventos como o Rio Innovation Week ajudam a impulsionar esse setor e a gerar oportunidade e renda para os cariocas. O sucesso dessa edição e os quase R$ 150 milhões gerados são uma prova disso", avaliou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima.