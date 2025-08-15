São Paulo Innovation Week será um evento que abraça a cidade, diz CEO do 'Estadão'

Para ele, o projeto resgata um papel histórico do Estadão de ir além do jornalismo. Ele relembrou o papel da família Mesquita na fundação da Universidade de São Paulo (USP) e a criação do Teatro Cultura Artística. Assim, trazer o evento de inovação para a cidade seria um novo e importante capítulo para essa história.

"O Estadão e a Innovation Week vão ser sócios nessa empreitada. Não vamos ser parceiros de mídia, vamos ser sócios e correalizadores", disse Brêtas. Ele também reforçou que a iniciativa faz parte das suas missões na liderança do jornal. "Um dos mandatos que tenho na empresa é ampliar negócios, trazer mais fontes de receita e temos muito carinho pela área de eventos", afirmou o CEO.

Como será a SPIW

O cofundador da Rio Innovation Week, Jerônimo Vargas, conta que a SPIW terá como espinha dorsal temas que conversam com a capital paulista como inteligência artificial, agronegócio, empreendedorismo, indústria e macroeconomia. Ele contou que sentia que precisava ter mais de um evento da família "Innovation Week" no calendário - a edição carioca de 2026 foi confirmada para agosto do ano que vem.

"Não podemos esperar um ano para fazer uma nova edição. Por isso, tomamos a iniciativa de fazer uma edição a cada seis meses do projeto Innovation Week. Escolhemos a cidade de São Paulo", contou Vargas. A projeção é de que SPIW receberá 90 mil visitantes, com 30 mil pessoas por dia. O evento promete 1,5 mil palestrantes, 1 mil startups, 120 expositores e 20 conferências ocorrendo simultaneamente nos mais de 50 mil metros quadrados do espaço.

A escolha do Pacaembu como local do evento se deu pela sua importância histórica e sua nova capacidade após as reformas. "Nos últimos cinco anos, temos feito talvez o maior projeto de restauro do Brasil. Foram R$ 800 milhões investidos em um ativo que foi público por 85 anos e hoje é administrado por um agente privado", disse Eduardo Barella, CEO da Arena Mercado Livre Pacaembu.