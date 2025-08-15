Sem condutor claro para negócios, taxas futuras futuras encerram dia em baixa

Hoje foram conhecidos novos indicadores que apontaram na direção de fraqueza da atividade dos EUA, diz Gino Olivares, economista-chefe da Azimut Brasil Wealth Management, mas o driver do mercado de juros brasileiro no dia foi menos pontual, e local, avalia. "Pela primeira vez, começamos a ver que atividade e inflação brasileira estão indo na direção que o Banco Central e mercado gostariam", diz, referindo-se aos dados conhecidos ao longo da semana - IPCA de julho consideravelmente abaixo do previsto, vendas no varejo de junho também inferiores ao esperado e serviços acima, mas com leitura mista entre os setores.

Segundo Olivares, o momento é interessante, porque os sinais de perda de tração da economia começam a aparecer, o mercado fica mais inclinado a apostar em corte de juros - como a própria curva indica - e, vendo que o BC se mantém 'gelado', as expectativas de inflação passam a recuar, como já evidenciado pelo boletim Focus, mas para 2025 e 2026. Assim, diz, se essa tendência se espalhar para horizontes de mais longo prazo, há um ganho de credibilidade para o BC, que pode, enfim, relaxar a política monetária.

Segundo a equipe econômica do Santander, o deslocamento para baixo dos juros futuros na semana veio na esteira do IPCA do mês passado, que subiu 0,26% - aquém do piso do Projeções Broadcast, de 0,28%.

Além de o índice cheio ter ficado abaixo do esperado, a média dos principais núcleos de inflação está rodando em cerca de 4% na margem - ou seja, nos últimos três meses, a parte subjacente do IPCA ficou dentro do intervalo da meta, diz o banco. O Santander também menciona a performance mais fraca do que o previsto das vendas do varejo em junho, ao passo que o dado serviços surpreendeu para cima no período, mas trouxe sinais de deterioração nas aberturas de cada ramo de atividade.

"O movimento (da curva) também se aproveitou do bom ambiente global em favor de corte de juros nos EUA. Com isso, agentes de mercado passaram a aumentar o orçamento total de cortes na Selic implícito na curva de juros", afirmam os economistas do banco. Entre uma semana e outra, a magnitude total de redução indicada pela curva se elevou de 2,55 pontos porcentuais para 2,75 pontos.

Apesar de o índice de preços ao produtor ter superado expectativas nos EUA esta semana, afirma a Monte Bravo Corretora em relatório, prevalece a visão de que, diante de um mercado de trabalho mais fraco e de um repasse limitado para a inflação ao consumidor, o Fed deve iniciar o ciclo de cortes em setembro.