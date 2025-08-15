Tarcísio sobre caso Ultrafarma: Vagabundo tem que ser tratado com rigor, isso vai acontecer

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), falou pela primeira vez sobre o caso de corrupção que envolve o empresário Sidney de Oliveira, dono da Ultrafarma, e a Secretaria da Fazenda do Estado, nesta sexta-feira, 15. Segundo Tarcísio, os envolvidos serão punidos "rigorosamente".

Em conversa com jornalistas após evento em Sorocaba (SP), Tarcísio disse que, ao assumir o governo, encontrou um Estado "ainda muito analógico" e "carente de digitalização". Sobre os envolvidos no esquema, Tarcísio disse que não existia um órgão central de RH nem uma Controladoria-Geral, e que sua gestão está promovendo mudanças com investimentos em tecnologia.

"Essa fraude específica começou em 2021, mas há casos desde 2015. Agora, é redesenhar processos, investir em tecnologia, punir rigorosamente os envolvidos - na esfera administrativa, civil e penal - e ir atrás dos bens de quem lesou o Estado", afirmou o governador. "Eles vão sentir a mão pesada do Estado ... Vagabundo tem que ser tratado com rigor, e é isso que vai acontecer."