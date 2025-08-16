Com menos crédito nos bancos, construtoras buscam outras formas de financiar obras

O sócio-fundador do braço de investimentos imobiliários da gestora de recursos Kinea, Carlos Martins, disse que o mercado de capitais começou a atuar no setor anos atrás, com a oferta de financiamento para as construtoras fazerem a compra de terrenos. Hoje, porém, o financiamento voltado para as obras já representa a maior parte das operações. "Com a escassez de funding, eu tenho visto que as empresas pequenas e médias têm tido muita dificuldade de tomar o crédito bancário", observou Martins.

Essa tendência deve continuar nos próximos anos, uma vez que a caderneta de poupança dificilmente terá o mesmo peso como fonte de recursos para abastecer os financiamentos imobiliários bancários. "O funding da poupança não vai acabar, mas a participação do mercado de capitais está cada vez mais maior", acrescentou. O sócio da Kinea observou que o problema não é falta de dinheiro nos bancos, mas taxas elevadas têm inibido os negócios.

O volume financeiro do setor imobiliário dentro do mercado de capitais cresceu 5% entre dezembro de 2024 e junho de 2025, passando de R$ 649 bilhões para R$ 681 bilhões, de acordo com boletim da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), lançado hoje, com dados de CRIs e FIIs.

O diretor comercial e imobiliário do Itaú BBA, Bruno Bianchi, disse que a queda no financiamento bancário à produção no primeiro semestre pode ser explicada, em parte, por uma antecipação na liberação de recursos ocorrida no fim do ano passado. Isso aconteceu em meio à decisão dos bancos de subir as taxas no começo deste ano, o que levou boa parte das construtoras a se antecipar a esses reajustes. "Teve antecipação na contratação de recursos do Plano Empresário do primeiro trimestre de 2025 para o quarto trimestre de 2024", apontou Bianchi.

O executivo do Itaú BBA acrescentou que existe um volume relevante de empreendimentos imobiliários já lançados pelas empresas, mas que ainda não contrataram o financiamento para as obras. "As construtoras estão cautelosas e esperando ver aonde vão as taxas", disse.

O diretor estimou que o crédito à produção tende a se recuperar no segundo semestre, especialmente se tiver uma sinalização de melhora dos juros. "Tem represamento de projetos a serem contratados. A taxa de juros arrefecendo nos permitirá fazer alguns ajustes. Então, a perspectiva é que no semestre a gente tenha um volume de contratação muito relevante. Não será um recorde, mas também não será essa queda na ordem de 50% vista no primeiro semestre".