Demanda por Cepac da Faria Lima será alta, mas há dúvida sobre fôlego para ágio

"É difícil estimar o tamanho do ágio, mas eu acredito que será de 40% a 50% [o que elevaria os Cepacs para a faixa de R$ 25 mil]. Na região da Faria Lima não tem crise", afirmou um agente financeiro de peso, que falou reservadamente. "A demanda das grades empresas por lajes corporativas e prédios residenciais naqueles bairros é muito acentuada. É verdade que o custo da construção subiu bastante, mas o valor do metro quadrado também. O que ficou travado foi o preço dos Cepacs", afirmou.

A Prefeitura de São Paulo, responsável pelo processo, manteve o valor do Cepac em R$ 17,6 mil, como no último leilão, realizado em 2021. Naquela ocasião, foram vendidos 10,3 mil títulos (83% do total), sem ágio, movimentando R$ 183 milhões. Já no leilão anterior, de 2019, houve um pico de procura que fez o valor disparar. Foram vendidos 93 mil títulos, com ágio de 170%, passando de R$ 6,5 mil para R$ 17,6 mil, e arrecadação de R$ 1,6 bilhão.

O advogado Olivar Vitale, sócio fundador do escritório VBD e membro do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário (Ibradim), acredita em um leilão bastante disputado. "Tenho expectativa de que o valor suba, dado o tamanho da demanda", disse. Vitale apontou uma movimentação expressiva de incorporadoras em busca de Cepacs para viabilizar projetos, bem como de gestores de fundos que pretendem entrar como sócios dos empreendimentos ou financiar a compra dos títulos para as incorporadoras.

Contas apertadas

A expectativa de um ágio relevante, entretanto, está longe de ser unanimidade. O presidente da consultoria CBRE, Adriano Sartori, disse que o custo de produção englobando valor do terreno, obras e Cepacs já está perto do limite da viabilidade dos projetos, o que deve frear uma valorização muito grande. "Temos clientes com demanda por títulos para seus projetos, mas que não conseguiram funding. Isso significa que o investidor entendeu que o valor a ser recebido lá na frente, com uma futura locação do prédio pronto, não compensaria o custo de produção e o risco", ponderou. "Quando colocam isso na ponta do lápis, a conta fica apertada".

Sartori disse que a maior parte dos incorporadores e investidores já definiram um teto de preço que estão dispostos a pagar. "Se passar do valor projetado, vão ficar de fora do leilão", ressaltou.