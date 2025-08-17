Efeito Trump sobre investimento verde deve ser temporário, mas há receios de retração

"O Brasil cada vez mais vai investir não apenas na biomassa como fonte de energia, mas também no hidrogênio verde, por exemplo. A economia verde está cada vez mais ligada à realidade brasileira, porque o Brasil é grande produtor agrícola", disse o especialista. O argumento parte da premissa de alinhamento entre metas climáticas e a necessidade econômica de diferentes setores.

Para Arthur Ramos, diretor executivo e sócio da prática de Energia no Boston Consulting Group (BCG), o Brasil precisa ser cada vez mais apresentado como um "hub de soluções climáticas". Além do custo de energia competitivo em comparação com outros países, bem como a matriz limpa e renovável, houve recentemente avanços na aprovação de leis que tendem a impulsionar os investimentos verdes.

A lei do "combustível do futuro" é um dos principais exemplos. O normativo busca ampliar a oferta de biocombustíveis, com impactos nos segmentos de biodiesel, biometano, etanol e combustível sustentável de aviação (SAF). "Um investidor naturalmente preferia estar em um horizonte em que não tivesse essa turbulência geopolítica, mas quem está olhando o longo prazo, vai perguntar: 'onde eu coloco uma planta, com fonte renovável?' Nisso o Brasil é favorecido", avalia Ramos.

Na Amazônia Legal, por exemplo, um diagnóstico sobre o financiamento da bioeconomia, publicado nesta semana, mostrou que há 159 mecanismos financeiros e 111 instituições que atuam na região neste segmento. O estudo foi lançado a partir de uma parceria entre a Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), a rede Uma Concertação pela Amazônia, a Frankfurt School of Finance and Management e a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD).

O levantamento, contudo, aponta que o alcance do financiamento ainda precisa ser ampliado, pois há fragmentação das iniciativas, além de pontos como dificuldades logísticas e fundiárias, ou taxas de juros incompatíveis com o tempo de retorno dos negócios de base comunitária. O estudo recomenda a criação de uma estratégia nacional de financiamento à bioeconomia, "capaz de articular fontes públicas, privadas, filantrópicas e multilaterais, estabelecer prioridades territoriais e fortalecer a presença de financiadores junto a comunidades locais", segundo o comunicado divulgado.

A consultoria Boston Consulting Group (BCG) mostra que o Brasil pode atrair entre US$ 2,6 trilhões e US$ 3 trilhões em investimentos com o compromisso de empresas brasileiras em zerar as emissões de gases do efeito estufa até 2050. Arthur Ramos, diretor executivo da consultoria, é também um dos organizadores do Brazil Climate Summit, que neste ano volta a ser realizado em Nova York (EUA), em 19 de setembro. A máxima é apresentar para investidores internacionais "o potencial do Brasil como um polo global de produtos industriais verdes".