Reformas, mudanças estruturais e demográficas podem explicar resiliência do emprego

"Quando separamos saúde, entregador de moto e emprego no setor de TI, os outros tipos já estão mostrando desaceleração no crescimento. Contudo, mesmo que não tivesse crescimento dessas vagas, a taxa de desemprego no Brasil ainda estaria baixa, próxima de 8%", ressalta o economista, acrescentando que ela deve permanecer perto desses níveis. "Esse governo deve terminar com desemprego na casa dos 7%, abaixo de 7,5%", prevê.

A diretora de macroeconomia para o Brasil no UBS Global Wealth Management, Solange Srour, menciona que a pandemia provocou queda acentuada na taxa de participação - a parcela da população ativa trabalha ou procura emprego. O efeito foi se dissipando com a recuperação econômica, mas ainda há resistência de parte da população em voltar ao mercado de trabalho, um fator inibidor à oferta de mão de obra.

"Desde o segundo semestre de 2020, a forte elevação das transferências de renda - tanto em volume quanto em valor real - passou a exercer pressão baixista sobre a participação", diz Solange. Ainda de acordo com ela, a relação entre o benefício médio e salário mínimo se acentuou desde o final da pandemia, reduzindo o incentivo econômico à busca imediata por emprego, sobretudo em faixas de menor renda e qualificação.

Para Mansueto, há dúvidas em relação à abrangência deste efeito. Ele menciona um estudo do Fundo Monetário Internacional (FMI) segundo o qual o crescimento dos programas sociais teve um efeito, mas de redução da oferta de trabalho de um grupo específico: mulheres em famílias com crianças pequenas.

"A mãe, como tem um programa social, termina ficando em casa pra cuidar dos filhos, o que não é necessariamente ruim. O que esse estudo do FMI mostra é que talvez tenha tido um efeito não tão grande", acrescenta.

As dúvidas também se estendem a como interpretar os dados de emprego. O economista Rodolfo Margato, da XP Investimentos, destaca que há indagações sobre as classificações das atividades informais dentro da Pnad Contínua. "Existe uma dificuldade em fazer uma análise clara dessas categorias, mas vemos que elas ganharam espaço no todo, com um crescimento muito forte nos últimos anos", ponderou.