SP2B, megaevento de negócios e inovação, tem prévia no Ibirapuera

A prévia do São Paulo Beyond Business (SP2B) acontece neste domingo, 17, na capital paulista. O evento, que ocupará o Parque Ibirapuera em agosto de 2026, promete ser uma conferência global de inovação, criatividade e desenvolvimento urbano, projetando a cidade para além de um centro financeiro e de negócios.

"Queremos mostrar São Paulo em uma perspectiva que vai além de hub financeiro, de motor de negócios. É uma questão de posicionamento de marca, São Paulo já é uma cidade muito diversa", destacou Rafael Lazarini, CEO da Da20, empresa responsável pelo SP2B e também pelo Rio2C, encontro anual de criatividade e inovação no Rio de Janeiro.

Durante o lançamento do SP2B, Lazarini anunciou Hugh Forrest como novo integrante do time por trás do evento. Forrest esteve à frente, por mais de 30 anos, do South by Southwest (SXSW), festival de tecnologia, música e cinema, que ocorre em Austin, no Texas, nos Estados Unidos. "Bom voltar para o Brasil, sou sempre inspirado pela energia brasileira. Estou animado para compartilhar minhas experiências com esse projeto", destacou Forrest, que deixou o SXSW em abril deste ano.