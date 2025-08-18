Aumento do PRP impacta revitalização da bacia de Campos, diz presidente da Petrobras

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, se disse preocupada com a revisão feita pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) sobre o Preço de Referência de Petróleo (PRP), que elevou o valor a ser pago em royalties e participações especiais pelas petroleiras.

Segundo ela, a mudança impacta principalmente os planos de revitalização dos campos maduros no pós-sal do Norte Fluminense, na bacia de Campos, depois do esforço para que esses campos pagassem menos royalties. "Me preocupa dar com um braço e tomar com outro", afirmou.

"Quando se fala da bacia de Campos, a gente fala de uma bacia que produziu só 17% do seu potencial, ainda tem muito óleo para se produzir, mas precisa ser economicamente viável. Me preocupa esse tipo de ação em um momento de redução do preço do petróleo", ressaltou em entrevista à agência eixos nesta segunda-feira, 18.