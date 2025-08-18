Balança comercial tem superávit de US$ 1,090 bilhão na 3ª semana de agosto

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,090 bilhão na terceira semana de agosto. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 18, o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,632 bilhões e importações de US$ 5,542 bilhões.

O superávit acumulado no mês de agosto é de US$ 3,048 bilhões.

No ano, o superávit soma um total de US$ 40,030 bilhões.