Batalha é diária até furar o primeiro poço na Margem Equatorial, afirma diretora da Petrobras

A diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia Anjos, definiu como uma "luta diária" a obtenção da autorização para explorar o primeiro poço no processo de licenciamento do bloco FZA-M-59, na Margem Equatorial.

"Nossa batalha é diária até conseguirmos furar o primeiro poço na Margem Equatorial. Quero deixar mensagem importante para a sociedade: temos um histórico de perfurações no Estado do Amapá sem nenhum acidente. Esse novo poço está a 500 quilômetros da Foz do Amazonas. As correntes marinhas são paralelas à costa. Há um conjunto de questões que evitam que os manguezais sejam afetados num eventual acidente", enfatizou a diretora.

A Petrobras espera para a semana de 24 de agosto uma "janela de realização" dos testes de confiabilidade do seu plano de emergência.