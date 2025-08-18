Bolsas de NY fecham sem direção e travadas por expectativas sobre Ucrânia e Jackson Hole

A Intel caiu 3,66% após notícia de que o interesse do governo Trump na fabricante de chips envolveria a compra de uma fatia de apenas 10%.

As ações negociadas em NY da Novo Nordisk subiram 3,8% após aval regulatório do Wegovy para tratar adultos com a doença hepática esteato-hepatite associada à disfunção metabólica (MASH, pela sigla em inglês). A companhia anunciou ainda corte no preço do Ozempic nos EUA, segundo o Financial Times.

Em dia de alta dos preços do petróleo, com o mercado avaliando as potenciais implicações para a commodity de um eventual acordo sobre a guerra na Ucrânia, as ações das empresas petrolíferas americanas mostraram pouco fôlego. A Chevron caiu 0,79% e a Exxon Mobil subiu 0,22%.

As ações da energia solar subiram, em continuidade aos fortes ganhos de sexta-feira. A First Solar subiu 9,7% e a Sunrun, 11,4%. O governo Trump divulgou novas diretrizes sobre créditos fiscais para energia limpa melhores do que o esperado.

A Dayforce saltou 26% depois que a Bloomberg informou que a empresa de private equity Thoma Bravo estava em negociações para adquirir a empresa de software de gestão de RH.

A Wal-Mart subiu 0,70% antes da divulgação de balanço na semana.