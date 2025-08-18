CBIC reitera que mercado imobiliário em 2025 vai fechar estável em lançamentos e vendas

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) reiterou a sua expectativa de que os lançamentos e as vendas do mercado imobiliário em 2025 fiquem estáveis na comparação com 2024. "Esperamos um pequeno crescimento dentro do Minha Casa Minha Vida e uma pequena queda nos demais mercados", afirmou o economista Celso Petrucci, durante apresentação.

No início do ano, a CBIC já havia estimado estabilidade do mercado, na média, para este ano, conforme mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Petrucci explicou que o juro alto tem afetado os negócios no segmento de médio e alto padrão, que dependem de financiamentos com recursos originados no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). "Em termos de recursos do SBPE, já sentimos que o mercado vai dando uma 'afofada', indo para estabilidade", comentou.