David Vélez, fundador do Nubank, vende US$ 432 milhões em ações da fintech

O CEO e fundador do Nubank, David Vélez, vendeu 33 milhões de ações do banco digital. Pela cotação do papel nesta segunda-feira, 18, ele levantou US$ 432 milhões (R$ 2,3 bilhões), de acordo com documentos enviados a Securities Exchange Commission (SEC), que regula o mercado de ações nos Estados Unidos, onde a fintech é listada.

A venda foi feita na sexta-feira, 15, dia em que as ações do banco digital chegaram a subir mais de 15% por causa do balanço do segundo trimestre com números acima do previsto pelo mercado.

O banco anunciou lucro líquido ajustado de US$ 694,5 milhões no período, expansão anual de 23,4%. O retorno (ROE, inglês) ficou em 28%.