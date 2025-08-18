Falas de Guillen e de Tarcísio sobre eleiões pressionam taxas nesta segunda

Declarações conservadoras do diretor de Política Monetária do Banco Central, Diogo Guillen, em evento no início da tarde deram fôlego à alta dos juros futuros na segunda etapa do pregão desta segunda, 18. As taxas tiveram, ainda, impulso extra no final da sessão, após o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ter afirmado que não se importa com sua candidatura às eleições presidenciais de 2026. Ambos discursos levaram os vértices a tocarem máximas intradia.

No Warren Day, em São Paulo, Guillen reforçou que o cenário global segue "adverso e incerto"; afirmou que a moderação do crescimento econômico está em linha com o antecipado pelo BC, que o mercado de trabalho segue dinâmico e, ainda, que a inflação persiste acima da meta. No mesmo evento, no fim do dia, Tarcísio disse que perde "zero" tempo pensando em sua candidatura ao Planalto. "Mais importante do que candidatura de centro-direita é um projeto de país", comentou o governador.

Encerrados os negócios, a taxa do DI para janeiro de 2027 subiu de 13,913% no ajuste anterior a máxima no dia de 13,98%. O DI para janeiro de 2028 aumentou de 13,187% no ajuste a 13,29%. O DI de janeiro de 2029 avançou de 13,107% no ajuste a 13,235%. As taxas de janeiro de 2031 e de 2033 também fecharam a segunda em suas máximas intradia, de 13,53% e 13,68%, respectivamente. Nos ajustes antecedentes, estavam em 13,374% e 13,524%, pela ordem.