Febraban recebe alerta do BC sobre movimentação atípica de Tether

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que recebeu um alerta do Banco Central na tarde do domingo, 17, sobre a identificação de uma movimentação atípica no mercado relacionada à busca por operadores de USDT (Tether), associada a um possível ataque a participantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).

"De imediato, a Febraban comunicou aos seus bancos filiados que participam de seus Comitês de Prevenção a Fraudes e de Cyber Segurança para que tomassem todas as iniciativas possíveis para se evitar o possível ataque", disse a Febraban, em nota.

A Federação disse ainda estar monitorando, junto aos bancos, eventuais desdobramentos da situação.