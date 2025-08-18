Fechamento do mercado financeiro

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,72%
Pontos: 137.321,64
Máxima de +1,14% : 137.902 pontos
Mínima estável: 136.341 pontos
Volume: R$ 19,77 bilhões
Variação em 2025: 14,17%
Variação no mês: 3,19%
Dow Jones: -0,08%
Pontos: 44.911,82
Nasdaq: +0,03%
Pontos: 21.629,77
Ibovespa Futuro: +0,53%
Pontos: 140.150
Máxima (pontos): 140.820
Mínima (pontos): 138.990
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 37,75
Variação: +0,69%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,36
Variação: +0,63%
Bradesco PN
Preço: R$ 16,33
Variação: +1,87%
Ambev ON
Preço: R$ 12,06
Variação: +0,17%
Petrobras ON
Preço: R$ 32,86
Variação: +0,8%
Vale PNA
Preço: R$ 53,18
Variação: -0,26%
BRF SA ON
Preço: R$ 19,80
Variação: -0,65%
Vale ON
Preço: R$ 53,18
Variação: -0,26%
Itausa PN
Preço: R$ 11,10
Variação: +0,63%
Global 40
Cotação: 743,079 centavos de dólar
Variação: -0,34%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4339
Venda: R$ 5,4344
Variação: +0,67%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,53
Venda: R$ 5,63
Variação: -0,14%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,4149
Venda: R$ 5,4155
Variação: +0,42%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4500
Venda: R$ 5,5850
Variação: -0,45%
- Dólar Futuro (setembro)
Cotação: R$ 5,4585
Variação: +0,83%
- Euro
Compra: US$ 1,1661 (às 18h36)
Venda: US$ 1,1663 (às 18h36)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3400
Venda: R$ 6,3410
Variação: +0,38%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4200
Venda: R$ 6,5550
Variação: +0,29%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, 0,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.378,00 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,14%
