GLP está se transformando em negócio altamente lucrativo e Petrobras quer participar, diz Magda

A Petrobras poderá atuar na distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) para o consumidor final (gás de cozinha), se esse mercado se mostrar lucrativo. A ideia é aproveitar o aumento de margem que tem sido observado nos últimos anos, "às vezes maior do que (o retorno) do pré-sal", disse a presidente da estatal, Magda Chambriard, nesta segunda-feira, 18.

"O mercado (de GLP) está começando a se desorganizar de novo, por isso Petrobras pode ir para distribuição", disse Magda, em entrevista à agência eixos, ressaltando que a estatal está estudando separar novamente o preço do GLP industrial do preço do gás de cozinha.

Magda afirmou que o papel da Petrobras é disciplinar o mercado de GLP, um produto importado, e que poderia ser substituído pelo gás natural.