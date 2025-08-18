Haddad diz se preocupar mais com variáveis que governo domina do que com projeções do mercado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 18, que se preocupa mais com a calibragem das variáveis econômicas que o governo controla do que com a projeções do mercado financeiro para as variáveis macroeconômicas. "As vezes fico preocupado com a calibragem das variáveis que o governo controla. Basicamente a trajetória de fiscal e a trajetória de Selic. De como é que você vai combinar corte de gasto com reposição, pós corte de gasto primário com corte de gasto", comentou, ao ser questionado como tem visto as projeções do mercado para a economia brasileira.

Haddad participou no período da manhã do seminário "Brazil 2030: Fostering Growth, resilience and productivity", organizado pelo Financial Times e a CNBC, em São Paulo.

Segundo o ministro, às vezes, há mais paixões que falam mais alto nas projeções do que o bom senso. Haddad parafraseou o ex-ministro da Fazenda Delfim Netto, que costumava dizer que projeção de economistas, em geral, "é para aumentar a reputação dos astrólogos" que acertam mais que os economistas.