Haddad: é preciso perguntar a Bessent motivo de cancelamento de reunião da semana passada

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou nesta segunda-feira, 18, que ele, enquanto ministro, tem relação com Estados e, por isso, a troca no governo dos Estados Unidos, com a saída do ex-presidente Joe Biden e a chegada do presidente Donald Trump não significa que a relação entre norte-americanos e brasileiros deveria ficar arranhada.

Haddad também destacou que teve uma reunião "excelente" com o secretário de Tesouro dos EUA, Scott Bessent, em maio e que é preciso "perguntar para ele" o porquê do cancelamento da reunião que deveria ocorrer na semana passada entre os dois.

"O que mudou de maio para julho, aí tem que perguntar para eles. Porque eu estava cercado de assessores na reunião com Bessent, foi uma reunião de quase uma hora em que nós discutimos todos os assuntos", disse Haddad, citando questões como a possibilidade de novas parcerias entre Brasil e EUA, o grupo Brics e a Venezuela.