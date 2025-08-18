JHSF avalia nova expansão de seu aeroporto executivo

Outra fonte de receita importante é a de abastecimento dos aviões. No segundo trimestre, foram 3,2 mil litros, aumento de 54%. "Isso tudo mostra que a demanda é forte nesta unidade de negócios", apontou Martins.

Para uma futura expansão, a JHSF já tem terrenos disponíveis nos arredores. O tamanho do investimento também não será um problema, segundo o presidente, dado que a parte principal da infraestrutura já está pronta e em operação. "O investimento seria marginal perto do que já foi feito".

'Ponto Estratégico'. O aeroporto serve de ponto de chegada para boa parte dos endinheirados de fora de São Paulo que frequentam os demais empreendimentos de luxo que fazem parte do grupo JHSF, como o shopping Cidade Jardim (na zona sul da capital), os hotéis e restaurantes da marca Fasano, ou o condomínio Boa Vista, em Porto Feliz (SP). "É um ponto estratégico para os nossos clientes que têm aeronaves e circulam pelo ecossistema da JHSF."

Questionado se a JHSF estuda transformar o Catarina em um aeroporto para voos comerciais, uma vez que Congonhas e Guarulhos já estão bastante ocupados, Martins reiterou que o foco não é este. "O foco é crescer em aviação executiva", afirmou.

Shoppings. O setor de shoppings da JHSF registrou alta de 17% nas vendas na comparação entre o segundo trimestre de 2025 e o mesmo intervalo de 2024, para R$ 1,188 bilhão. As vendas e os aluguéis nas mesmas lojas subiram 12,3% e 12,9%, respectivamente. O destaque foi o Cidade Jardim, cujas vendas aumentaram 26,9% na comparação anual.

Esse aumento decorreu do bom desempenho do mix de lojas, sem expansão da área, destacou o presidente do grupo. "Esse desempenho é o maior entre todos os shoppings de luxo e se deve ao ecossistema construído ali. O Cidade Jardim não é apenas um centro de compras, mas um lugar com serviços e lifestyle onde esse público quer estar."