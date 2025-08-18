Monitor do PIB aponta alta de 0,5% em junho ante maio, mostra FGV

"O crescimento de 0,5% do PIB no segundo trimestre, em comparação ao primeiro, deveu-se ao desempenho positivo dos serviços e da indústria. No setor de serviços, este crescimento foi disseminado na maior parte das atividades, enquanto o setor industrial, foi concentrado na atividade extrativa, o que mostra maior fragilidade no desempenho do setor", apontou Juliana Trece, coordenadora do Monitor do PIB - FGV, em nota oficial. "Pela ótica da demanda, destaca-se que os componentes do consumo das famílias e das exportações permaneceram em crescimento, embora em magnitudes menores que as registradas no primeiro trimestre. Já os investimentos (Formação Bruta de Capital Fixo) retraíram no trimestre, o que mostra desaceleração mais aguda do componente."

O Monitor do PIB antecipa a tendência do principal índice da economia a partir das mesmas fontes de dados e metodologia empregadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pelo cálculo oficial das Contas Nacionais.

"De modo geral, embora a economia tenha seguido em crescimento no segundo trimestre, houve relevante desaceleração ao observado no primeiro. Além de não haver a forte contribuição positiva da agropecuária, que foi registrada no primeiro trimestre, o efeito defasado do elevado patamar dos juros na atividade econômica também ajuda a explicar essa desaceleração", avaliou Juliana Trece.

No segundo trimestre de 2025 ante o segundo trimestre de 2024, sob a ótica da demanda, o consumo das famílias cresceu 1,5%.

A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos no PIB) teve uma elevação de 4,3% no segundo trimestre deste ano ante o mesmo período do ano anterior, mantendo uma tendência de desaceleração.

"O principal responsável por esta tendência é o segmento de máquinas e equipamentos, que embora tenha contribuição positiva no segundo trimestre, é significativamente menor que a apresentada no início do ano. O segmento da construção também contribuiu para a desaceleração, embora em ritmo menos intenso", apontou o relatório do Monitor do PIB.