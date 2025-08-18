Monsanto fechou acordos para encerrar casos sobre PCB em escola dos EUA, diz Bayer

A Bayer anunciou nesta segunda-feira, 18, que a Monsanto chegou a acordos para resolver todos os casos relacionados à Sky Valley Education Center, no Estado norte-americano de Washington, que envolvem mais de 200 autores. Há exceção de nove casos anteriores, com 49 autores, que tiveram veredictos desfavoráveis e seguem em fase de apelação, destacou a companhia alemã. Os casos na escola dos Estados Unidos envolvem alegações de danos devido à exposição a bifenilos policlorados (PCBs) no câmpus escolar.

Os termos dos novos acordos são confidenciais e ainda precisam de aprovação final entre as partes.

A Bayer informou que os custos já estão cobertos pela provisão de litígios com PCBs feita no segundo trimestre de 2025. "Embora a empresa continue confiante em sua estratégia e defesas legais, e esteja totalmente preparada para defender os casos em julgamento, ela mantém que considerará resolver processos em condições adequadas quando for estrategicamente vantajoso para ajudar a mitigar os riscos e incertezas dos litígios", disse a companhia em nota. A empresa tem como estratégia conter os riscos de litígio até o fim de 2026.