Moody's Analytics eleva projeção de crescimento para América Latina de 2,1% para 2,2%

A Moody's Analytics elevou a projeção de crescimento para a América Latina em 2025 de 2,1% para 2,2%, considerando que a maior parte da região teve um desempenho melhor do que o esperado no primeiro trimestre, com destaque para Argentina, Brasil e Chile.

A economia da América Latina expandiu 3,1% no primeiro trimestre de 2025 ante mesmo período de 2024, melhor do que a projeção da Moody's feita em dezembro de uma expansão de 2,6%.

Para o Brasil especificamente, que é a maior economia da região, houve resiliência da atividade apesar dos recentes desafios fiscais e de inflação persistentemente alta, avalia a Moody's Analytics, em relatório enviado a clientes. "Um mercado de trabalho robusto ajudou a sustentar o crescimento do consumo privado, apesar das condições monetárias restritivas."