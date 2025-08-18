Moody's põe rating 'Ba2' da Eldorado em revisão para possível rebaixamento, por alta da dívida

A Moody's Ratings anunciou nesta segunda-feira, 18, que colocou em revisão para possível rebaixamento o rating corporativo de família (CFR) "Ba2" da Eldorado Brasil Celulose S.A. Até então, a perspectiva atribuída à companhia era estável.

Segundo a agência, a decisão reflete um aumento significativo da dívida bruta e da alavancagem da Eldorado após a recente consolidação acionária, o que resultou em "uma estrutura de capital desequilibrada e risco de refinanciamento maior, dado o perfil de curto prazo da nova dívida emitida".

A Moody's destacou ainda que houve "uma mudança fundamental no perfil de risco da Eldorado, impulsionada por um aumento acentuado da dívida sem uma melhoria correspondente no desempenho operacional que pudesse reforçar a geração de caixa". A liquidez também piorou com a venda de ativos florestais, que reduziu fontes alternativas de financiamento.