Petrobras confirma recorde do campo de Búzios com 910,5 mil bpd e 10,5 mi m³/d de gás

Mais cedo, em evento do grupo Mac Laren, na Fundação Getulio Vargas (FGV), o gerente executivo de Projetos Estruturantes da Petrobras, Wagner Victer, já havia antecipado a notícia.

Segundo a Petrobras, Búzios possui os poços mais produtivos do País, localizados a mais de 2 mil metros de profundidade no leito marinho.

A espessura de seu reservatório tem a mesma altura que o Pão de Açúcar - e sua extensão corresponde a mais que o dobro da Baía de Guanabara. O campo tem seis unidades produtoras em operação: as plataformas P-74, P-75, P-76, P-77 e os FPSOs Almirante Barroso e Almirante Tamandaré.

"No primeiro semestre deste ano colocamos mais poços em produção do que em todo o ano passado, dentre eles poços de Búzios com resultados expressivos que nos permitiram atingir mais um recorde, superando a marca de 900 mil barris por dia", ressaltou em nota a Presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

"Cada recorde alcançado reforça o acerto das estratégias adotadas pela empresa. Nosso pessoal tem trabalhado duro para aumentar a produção e ao mesmo tempo reduzir custos. São ações em prol de simplificação de projetos e diversificação de fornecedores que têm como resultados mais óleo e gás em projetos mais eficientes. E estamos fazendo tudo isso sem esquecer as reduções de emissões e nosso compromisso com uma transição energética justa", acrescentou.

O campo de Búzios é operado pela Petrobras e tem como parceiras as empresas CNOOC e CNPC, além da PPSA.