Petrobras fecha com OceanPact contratos de afretamento de R$ 3,2 bi

A Petrobras assinou com a OceanPact quatro novos contratos, no valor de aproximadamente R$ 3,2 bilhões, para o afretamento de embarcações do tipo RSV (ROV Support Vessel) por um período de quatro anos, informou a OceanPact nesta segunda-feira, 18.

As embarcações Parcel do Bandolim, Parcel das Timbebas, Parcel das Paredes e Parcel dos Reis serão empregadas em operações submarinas com ROVs (Remotely Operated Vehicles) para inspeção de estruturas, manutenções preventivas e corretivas, instalação e remoção de equipamentos, entre outras atividades nas unidades marítimas da Petrobras.

A OceanPact será responsável pela operação integral das embarcações e dos ROVs, que contam com tecnologia de última geração, capacidade de atuação em até 3 mil metros de profundidade e um amplo conjunto de ferramentas para diversas atividades submarinas.